Легенда тенниса принял важное решение в личной жизни: опубликовано фото

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение жениться на своей девушке Хиске Марии Перелло.

Об этом сообщает Hola.

По данным издания, свадьба состоится осенью на Мальорке. Надаль и Перелло встречаются уже 14 лет. Прошлой весной они обручились в Риме.

32-летний Надаль является одним из лучших теннисистов в истории. За карьеру одержал 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является вторым результатом в истории мужского тенниса, в том числе рекордные 11 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. За успешную игру на грунтовых кортах Надаль получил прозвище "Король грунта". В 2016 году Надаль открыл собственную теннисную академию для юных спортсменов.

"Апостроф" публикует серию фотографию влюбленной пары.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Надаль проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.