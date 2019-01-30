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Легенда тенниса принял важное решение в личной жизни: опубликовано фото

среда, 30 января 2019, 16:50

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение жениться на своей девушке Хиске Марии Перелло.

Об этом сообщает Hola.

По данным издания, свадьба состоится осенью на Мальорке. Надаль и Перелло встречаются уже 14 лет. Прошлой весной они обручились в Риме.

32-летний Надаль является одним из лучших теннисистов в истории. За карьеру одержал 17 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является вторым результатом в истории мужского тенниса, в том числе рекордные 11 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. За успешную игру на грунтовых кортах Надаль получил прозвище "Король грунта". В 2016 году Надаль открыл собственную теннисную академию для юных спортсменов.

"Апостроф" публикует серию фотографию влюбленной пары.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Надаль проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open.

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