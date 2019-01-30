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Римские "волки" опозорились в Кубке Италии, проиграв с фантастическим счетом: видеообзор

среда, 30 января 2019, 22:59

30 января в матче четвертьфинала Кубка Италии "Фиорентина" разгромила "Рому" со счетом 7:1 и завоевала путевку в полуфинал турнира.

В воротах "волков" расписались Кьеза (хет-трик), Муриэль, Бенасси и Симеоне (дубль). За римский клуб забивал Коларов.

В последний раз "Рому" пропускала семь мячей в 2014 году в Лиге чемпионов от немецкой "Баварии" (1:7).

"Фиорентина" - "Рома" 7:1

Голы: Кьеза, 7, 18, 74, Муриэль, 33, Бенасси, 66, Симеоне, 79, 89 - Коларов, 28.

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Песселья, Уго (Лаурини, 22), Бираги, Бенасси, Верету, Фернандеш, Кьеза (Жерсон, 77), Муриэль (Симеоне, 73), Миральяс.

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Н'Зонзи (Пеллегрини, 46), Кристанте, Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Пасторе (Джеко, 46), Дзаньоло, Шик.

Предупреждения: Муриэль - Дзаньоло, Эль-Шаарави, Пеллегрини.

Удаление: Джеко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что самый дорогой футболист мира пропустит важнейшие матчи Лиги чемпионов.

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