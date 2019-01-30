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Самый дорогой футболист мира пропустит важнейшие матчи Лиги чемпионов

среда, 30 января 2019, 16:10

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар из-за травмы пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости. Врачи парижского клуба приняли решение обойтись без операции при лечении форварда, поэтому он пройдет курс реабилитации консервативным методом.

Из-за этой травмы форвард пропустит не менее двух с половиной месяцев и вернется в строй не раньше середины апреля. Таким образом, он точно не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", которые пройдут 12 февраля и 6 марта.

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провел 23 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что в прошлом сезоне бразилец из-за такой же травмы пропустил три с половиной месяца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ПСЖ за большую сумму купил игрока из России.

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