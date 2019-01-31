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Один из лучших игроков чемпионата Украины перешел в клуб из Южной Америки: опубликовано фото

четверг, 31 января 2019, 14:55

Колумбийский полузащитник львовских "Карпат" Хорхе Карраскаль перешел в "Ривер Плейт".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аргентинский клуб арендовал футболиста до конца 2019 года за 500 тысяч евро. По истечении срока аренды "Ривер Плейт" сможет выкупить игрока за три миллиона евро.

20-летний Карраскаль перешел в "Карпаты" летом 2017 года. Всего за украинский клуб он провел 41 матч во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить, что хавбеком также интересовались киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

После 18 туров "Карпаты", набрав 17 очков, занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Карпат" Марьян Швед близок к переходу в шотландский "Селтик".

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