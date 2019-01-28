Стали известны детали трансфера украинского таланта в европейский клуб

Украинский нападающий львовских "Карпат" Марьян Швед стал на еще один шаг ближе к переходу в шотландский "Селтик".

Как сообщает британское издание Daily Record, сторонам осталось уладить последние формальности.

За талантливого украинца европейский клуб заплатит два миллиона евро.

В текущем сезоне 21-летний Швед сыграл за "Карпаты" 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызывал Шведа в главную команду страны, за которую игрок уже успел дебютировать.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" интересуется скандальным футболистом.