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Почему все молчат? Тренер "Динамо" ярко высказался о новичке команды

четверг, 31 января 2019, 20:20

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился первыми впечатлениями от новичка команды испанского нападающего Франа Соля, который перешел из "Витесса".

Слова Хацкевича приводит сайт "Динамо" Киев от Шурика".

"Соль очень быстро нашел взаимопонимание с ребятами. Он очень общительный человек. И даже во время матча, когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, он в перерыве в раздевалке подбадривал наших молодых игроков. Также Соль удивляется, почему большинство ребят на тренировках молчит. Он прямо заряжает всех энергией. Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год", – сказал Хацкевич.

Напомним, что "Динамо" купило 26-летнего Соля за три с половиной миллиона евро. Форвард подписал с "Динамо" пятилетний контракт и получил в клубе девятый номер. Его зарплата в киевском клубе составит один миллион евро в год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" рассталось с защитником Александаром Пантичем.

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