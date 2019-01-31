Стала известна точная дата следующего боя Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 12 апреля.

Об этом украинский боксер сообщил в интервью для своего официального канала на YouTube.

Имя соперника Ломаченко будет названо позже.

"Через пару недель я возвращаюсь в США - буду готовиться к бою, пока не имеет значения, с кем именно. Дата назначена - я выйду в ринг 12 апреля. Не важно, кто будет соперником. Думаю, недели через три-четыре, после того, как я посовещаюсь с менеджером, промоутером, будет принято окончательное решение", - отметил украинский чемпион.

Напомним, WBA требует, чтобы Ломаченко провел обязательную защиту титула в бою против британца Энтони Кроллы. В то же время 2 февраля состоится бой между россиянином Иссой Чаниевым и ганцем Ричардом Комми, и победитель этого поединка затем должен будет встретиться с украинцем.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что британец Кролла ярко высказался о возможном бое с Ломаченко.