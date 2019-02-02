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Отобрали медали: российских спортсменов жестко наказали за допинг

суббота, 02 февраля 2019, 10:23

Золотой медалист Олимпийских игр 2012 в прыжках в высоту россиянин Иван Ухов лишен медали за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Прыгуна дисквалифицировали на четыре года. Суд постановил признать недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года.

Также в скандале фигурирует бронзовый призер Игр-2012 Светлана Школина, которую также лишат медали.

Всего в список наказанных спортсменов попали 12 россиян, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. Их дисквалифицировали от 4 до 8 лет.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики из-за нарушений антидопинговых правил.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России вспыхнул громкий скандал вокруг юной спортсменки.

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