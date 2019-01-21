Посоветовала пить допинг: в России вспыхнул громкий скандал вокруг юной спортсменки

В России вспыхнул скандал вокруг юной фигуристки Анастасии Шаботовой, которая заявила, что для стабильных выступлений необходимо употреблять допинг.

Об этом 13-летняя спортсменка сказала в прямом эфире в Instagram.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", - сказала Шаботова.

Фигуристка также добавила, что спортсменки, которых готовят в школе фигурного катания "Хрустальный" (в их числе - олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и другие) принимают допинг.

"В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", - заявила Шаботова.

Как сообщил "Спорт-Экспресс", в Федерации фигурного катания России комментировать скандальные заявления фигуристки отказались, лишь назвав ее слова "глупостью" и "чушью". В то же время представитель школы "Самбо-70", в структуру которой входит "Хрустальный", назвал слова Шаботовой "некомпетентными и дискредитирующими" и призвал наказать ее.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), по словам главы организации Юрия Гануса, теперь планирует провести дополнительную проверку в отношении спортсменки.

Позже спортсменка сделала новое заявление: "Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут".

Напомним, в последние годы российских спортсменов неоднократно обвиняли в употреблении допинга.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что один из лучших биатлонистов мира резко высказался о победе российского допингиста.