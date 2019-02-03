"Динамо" одержало яркую победу в Испании: появилось видео разгрома

Киевское "Динамо" провело первый контрольный матч на втором сборе в Испании. Вице-чемпион Украины разгромил болгарский ЦСКА.

В первом тайме в составе "Динамо" отличились Виктор Цыганков и Беньямин Вербич, а в концовке встречи красивым ударом со штрафного гол забил Виктор Андриевский.

"Динамо" (Киев) - ЦСКА (София) - 3:0

Голы: Цыганков (3), Вербич (35), Андриевский (89)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Че Че, Цыганков, Вербич, Соль.

"Динамо" (с 60-й минуты): Бущан, Алибеков, Шабанов, Сидорчук, Смирный, Андриевский, Буэно, Гармаш, Кравченко, Сидклей, Русин.

Следующий контрольный матч "Динамо" проведет 5 февраля. Соперником киевлян будет шведский "Эстерсунд".

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что тренер "Динамо" ярко высказался о новичке команды.