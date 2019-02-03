Известный российский боксер взял реванш в чемпионском бою: опубликовано видео

Российский боксер Сергей Ковалев взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ковалева единогласным решением судей - 116-112, 116-112, 120-108.

Для российского боксера эта победа стала тридцать третьей при трех поражениях и одной ничьей. Альварес потерпел первое поражение в двадцати пяти поединках.

Напомним, в августе Ковалев уступил Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Отметим, что в этой же весовой категории чемпионским поясом по версии WBC владеет украинец Александр Гвоздик.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что появилось громкое заявление модели, которая обвиняет Ковалева в избиении в США.