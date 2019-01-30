Разозлился из-за отказа: появилось громкое заявление избитой российским боксером модели

Модель и актриса Джейми Фронтц сделала заявление об избиении со стороны российского экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева.

В Instagram Фронтц раскрыла детали произошедшего, а также рассказала о том, что подала иск.

"Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все из-за того, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз пнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, "Крушитель".

К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 миллионов долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, каково это получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток", - написала Фронтц.

Отметим, что за избиение девушки боксеру может грозить до четырех лет тюрьмы.

2 февраля в США Ковалев проведет бой-реванш против Элейдера Альвареса.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России по делу об убийстве задержали украинского кикбоксера.