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Известный украинский футболист провел великолепный матч в Испании: опубликовано видео

воскресенье, 03 февраля 2019, 11:09

Украинский нападающий Роман Зозуля оформил дубль за "Альбасете" в матче второго по силе дивизиона чемпионата Испании против "Кордобы".

На 65-й минуте встречи украинец сравнял счет ударом головой с близкого расстояния, а через шесть минут нанес еще один точный удар головой.

На 80-й минут Зозуля был заменен, а "Альбасете" в итоге отпраздновал победу со счетом 3:1.

В текущем сезоне на счету украинского форварда 7 голов и 1 результативная передача в 20 матчах за испанский клуб. Украинец входит в топ-10 бомбардиров чемпионата.

Отметим, что "Альбасете" после 24-го тура возглавляет турнирную таблицу Сегунды и претендует на выход в Примеру.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский нападающий отметился красивым голом в Турции.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Зозуля, футбол

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