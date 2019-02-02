Украинский футболист отметился красивым голом в Европе: опубликовано видео

Украинский форвард турецкого клуба "Кайсериспор" Артем Кравец отметился очередным голом за свою команду.

Во вчерашней игре 20-го тура чемпионата Турции против "Ени Малатьяспора" бывший игрок киевского "Динамо" попал в стартовый состав.

Известный украинский футболист вывел свою команду вперед на 14-й минуте, когда откликнулся на подачу одноклубника с фланга. Мяч был забит эффектным ударом головы.

Это первый гол бомбардира в 2019 году. Последний раз он украинский футболист забивал за свой клуб 19 декабря в кубковом матче с "Алтай Измиром" (4:1).

В текущем сезоне Кравец сыграл 12 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист подписал контракт с испанским клубом.