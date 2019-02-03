Российский боксер позорно упустил шанс провести бой с Ломаченко: опубликовано видео

В США состоялся поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между ганским боксером Ричардом Комми (28-2, 25 КО) и россиянином Исой Чаниевым (13-2, 6 KO).



Поединок завершился разгромной победой Комми техническим нокаутом во втором раунде.

Уже в первом раунде африканец отправил россиянина в нокдаун, во второй трехминутке Чаниев еще раз оказался на настиле ринга, а после третьего падения бой был остановлен.

Таким образом, Комми теперь может провести бой против украинского чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко. Победитель боя Комми - Чаниев уже подписал контракт на объединительный бой с украинцем.

Пока неизвестно, когда именно может состояться встреча Ломаченко и Комми, так как от украинца требуют провести обязательную защиту титула по линии WBA против британца Энтони Кроллы. Кроме того, ганский боксер во время боя с Чаниевым травмировал руку.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Ломаченко заявил, что, возможно, ему придется делать выбор между защитой титула против Кроллы и объединительным поединком с Комми.