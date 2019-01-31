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Ломаченко озвучил сенсационный вариант объединения титулов
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Ломаченко озвучил сенсационный вариант объединения титулов

четверг, 31 января 2019, 16:50

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своих дальнейших перспективах, а также назвал неожиданный вариант для объединения чемпионских поясов.

В интервью своему официальному YouTube-каналу Ломаченко заявил, что идеальным вариантом для него было бы провести два боя в один вечер.

"Есть несколько вариантов. Первый - обязательная защита титула WBA против британского претендента Энтони Кроллы. Второй - бой с победителем боя Комми - Чаниев, которые 2 февраля поспорят за пояс IBF. Они уже подписали контракты, что победитель боя в следующем поединке будет объединять титулы со мной.

Но всегда есть нюансы и препятствия. Есть большая вероятность того, что мне нужно будет выбрать: либо отстаивать титул WBA, но не боксировать за титул IBF, либо боксировать за пояс IBF, но тогда меня лишат титула WBA. Можно, конечно, убедить WBA, чтобы они подождали, но это вряд ли получится.

Что для меня предпочтительнее? Наверное, в один вечер провести обязательную защиту в поединке с Кроллой, а потом сразу же отбоксировать за IBF. Провести в один вечер два боя. Это сложный вопрос, если серьезно. Решение будет за мной", - сказал Ломаченко.

"Если защищать титул WBA, я понимаю, что пояс IBF тогда уйдет куда-то в сторону, потому что у нового чемпиона будут свои претенденты. В целом моя цель на 2019 год - проводить интересные бои, чтобы люди радовались и получали удовольствие от просмотров", - добавил Ломаченко.

Напомним, свой следующий бой Ломаченко проведет 12 апреля.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что сеть впечатлили фото рискованного хобби Ломаченко.

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