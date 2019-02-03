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Украинская теннисистка в драматичном финале выиграла престижный турнир: видео

воскресенье, 03 февраля 2019, 14:54

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA в Таиланде с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В финальном матче Ястремская обыграла представительницу Хорватии Айлу Томлянович, которая является 49-й ракеткой мира.

Украинка выиграла первый сет, затем уступила во втором и была на грани поражения в третьей партии. Однако Ястремская сумела отыграться со счета 2:5, взяв в том числе две подачи соперницы. В итоге судьба финала решилась на тайбрейке, где сильнее оказалась украинская теннисистка. Итоговый счет - 6:2, 2:6, 7:6 (3).

Для 18-летней Ястремской этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.

Победа на турнире в Таиланде гарантирует Ястремской новый личный рекорд в рейтинге WTA - со следующей недели украинка поднимется в топ-35 мировой классификации.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в полуфинале Ястремская обыграла представительницу Польши Магду Линетт.

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