Легендарный тренер оконфузился в России: опубликовано видео

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью оказался в центре очередного скандала. 4 февраля перед началом хоккейного матча в российском подмосковном городе Балашиха он рухнул на лед.
Португальца пригласили в Россию, чтобы он вбросил шайбу в начале первого периода матча между "Авангардом" и петербургским СКА, который проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Известный наставник справился с задачей, но когда попытался покинуть лед, поскользнулся на красной дорожке и упал.
Ролик уже опубликовали в сети, где он вызвал немало разговоров.
Жозе Моуринью упал при вбрасывании перед матчем «Авангард»—СКА #АВГСКА pic.twitter.com/VajDlEMecd— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 4 февраля 2019 г.
Пока неизвестно, получил ли Моуринью какие-либо повредения.
Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный тренер может вновь возглавить лучший клуб мира.