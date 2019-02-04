Легендарный тренер оконфузился в России: опубликовано видео

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью оказался в центре очередного скандала. 4 февраля перед началом хоккейного матча в российском подмосковном городе Балашиха он рухнул на лед.

Португальца пригласили в Россию, чтобы он вбросил шайбу в начале первого периода матча между "Авангардом" и петербургским СКА, который проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Известный наставник справился с задачей, но когда попытался покинуть лед, поскользнулся на красной дорожке и упал.

Ролик уже опубликовали в сети, где он вызвал немало разговоров.

Пока неизвестно, получил ли Моуринью какие-либо повредения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный тренер может вновь возглавить лучший клуб мира.