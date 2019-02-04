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"Шахтер" поиздевался над европейским клубом: видео разгрома

понедельник, 04 февраля 2019, 13:33

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" провел очередной контрольный матч на втором сборе в Турции. На этот раз соперником "горняков" стал болгарский "Ботев", который украинская команда обыграла со счетом 6:1.

В составе "Шахтера" дважды забивали Андрей Тотовицкий (33, 37) и Оларенважу Кайоде (54, 87), еще по голу забили Богдан Бутко (51) и Майкон (71).

В составе болгарской команды гол забил Лазар Марин (47).

7-го февраля "Шахтер" сыграет с австрийским "Ваккером".

Напомним, что вторую часть сезона "горняки" начнут 14 февраля, когда примут немецкий "Айнтрахт" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" проиграл сербскому гранду в товарищеском матче.

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