"Шахтер" проиграл сербскому гранду в товарищеском матче: видеообзор

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" проиграл третий контрольный матч на втором тренировочном сборе, который проходит в Турции.

Счет был открыт на девятой минуте матча, когда Миколич воспользовался ошибкой в центре обороны "Шахтера" и уверенно обыграл Пятова.

Итоговый счет был установлен на 39-й минуте встречи, когда за "Партизан" отличился Шчекич.

"Шахтер": Пятов (Трубин, 68), Исмаили, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Болбат, Степаненко (Майкон, 80), Патрик, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что на сборе в Турции "Шахтер" разгромил польский "Лех".