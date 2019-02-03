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"Шахтер" проиграл сербскому гранду в товарищеском матче: видеообзор

воскресенье, 03 февраля 2019, 19:12

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" проиграл третий контрольный матч на втором тренировочном сборе, который проходит в Турции.

Счет был открыт на девятой минуте матча, когда Миколич воспользовался ошибкой в центре обороны "Шахтера" и уверенно обыграл Пятова.

Итоговый счет был установлен на 39-й минуте встречи, когда за "Партизан" отличился Шчекич.

"Шахтер": Пятов (Трубин, 68), Исмаили, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Болбат, Степаненко (Майкон, 80), Патрик, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что на сборе в Турции "Шахтер" разгромил польский "Лех".

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