Украинки стали одними из лучших на престижном турнире по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй завоевала золотую медаль на соревнованиях Meeting Elite en salle de Mondeville, которые в минувшие выходные проходили во французском городе Мондвиль.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, на соревнованиях во Франции Кристина Стуй выиграла финал в беге на 60 м. Украинская легкоатлетка показала результат 7,32 сек.

В беге на 400 м состоялись прошло сразу финала. Лучшее время в одном из них показала украинка Татьяна Мельник - 52,99 сек. Анна Рыжикова и Анастасия Брызгина стали в своих забегах вторыми, а Екатерина Климюк показала третий результат.

Также без награды не осталась Арина Демьянюк, которая стала второй в беге на 1500 м, а Анна Чубковцова финишировала третьей в беге на 60 м с барьерами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что имя лучшей спортсменки Украины в январе.