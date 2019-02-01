Названо имя лучшей спортсменки Украины в январе

Национальный олимпийский комитет Украины назвал имя лучшей спортсменки страны по итогам января. Ей была признана велогонщица Елена Старикова.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Лучшим тренером месяца соответственно был признан личный тренер Стариковой Евгений Болибрух.

В январе украинка стала победительницей Кубка мира 2018-2019 по велотреку. Кроме того, в дуэте с еще одной представительницей Украины Любовью Басовой Старикова заняла второе место в общем зачете командного спринта.

Отметим, что 22-летняя Старикова впервые была признана лучшей спортсменкой Украины по итогам месяца.

Как сообщал "Апостроф", в декабре лучшей спортсменкой страны стала биатлонистка Юлия Джима.