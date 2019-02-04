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В США определился победитель самого дорогого матча планеты: яркое видео

понедельник, 04 февраля 2019, 11:00

В американской Атланте на Mercedes-Benz Stadium прошло одно из самых значимых и дорогих событий в американском спорте - финал чемпионата США по американскому футболу, или же Супербоул-2019.

В финальной игре сезона "Нью-Ингленд Пэтриотс" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" со счетом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Самым результативным игроком поединка стал кикер "Патриотов" Стивен Гостковски, который набрал семь очков. Он реализовал два филд-гола и один экстра-поинт.

"Нью-Ингленд Пэтриотс" стал чемпионом НФЛ в шестой раз.

По информации Forbes, Супербоул является самым дорогим спортивным брендом, так как за день приносит более 600 млн долларов дохода. Каждый член команды победителя получит 118 тысяч долларов призовых. Интересно, что стоимость 30-секундного рекламного ролика во время Супербоула, составляет более 5,2 миллиона долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии футболист едва не умер на первой минуте матча.

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