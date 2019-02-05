РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

15:29
Оккупированный Крым предупредили о резком ухудшении погоды: даты похолодания
15:28
Украина за два года потеряла более трех тысяч БМП/БТР: Луценко раскрыл подробности
15:14
Тимошенко упрекнула Раду за игнорирование важных законов
15:00
Дикий Запад: под Одессой подозреваемый в убийстве попал в конфуз с конем, фото
15:00
Известный боксер оценил перспективы возможного возвращения Кличко в ринг
14:59
​Янукович из Москвы расскажет о беспределе Киева: названа дата
14:53
ГПУ открыла дело против кума Путина: в чем его обвиняют
14:52
Тарута предрек Украине провал большой приватизации
14:33
В сети показали фото погибшего от пули снайпера бойца ВСУ
14:25
Два украинских клуба вошли в число топ-100 богатейших команд мира
14:22
Доллар стремительно приближается к отметке 27: опубликовано фото
14:17
Бойко предложил Раде списать 50 миллиардов долгов украинцев по ЖКХ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Два украинских клуба вошли в число топ-100 богатейших команд мира

вторник, 05 февраля 2019, 14:25

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" попали в число 100 богатейших клубов мира.

Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на данные международной аудиторской компании Soccerex Football Finance.

При подсчете учитывались: общая стоимость клубных активов, средства на счетах, сумма инвестиций со стороны владельца, задолженность клуба, а также материальные активы.

Первое место занял английский "Манчестер Сити", который получил 4,21 балла по оценке экспертов. Вторым стал французский ПСЖ (3,84). На третьей позиции оказалась немецкая "Бавария" (2,67). "Шахтер" оказался на 25-м месте, а "Динамо" - на 88-м.

Топ-10 самых богатых клубов мира выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21

2. ПСЖ (Франция) - 3,84

3. "Бавария" (Германия) - 2,67

4. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,66

5. "Арсенал" (Англия) - 2,43

6. "Реал" (Испания) - 2,38

7. "Барселона" (Испания) - 2,05

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99

9. "Ювентус" (Италия) - 1,96

10. "Челси" (Англия) - 1,89

...

25. "Шахтер" (Украина) - 0,86

88. "Динамо" (Украина) - 0,16

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" разгромил болгарский клуб в товарищеском матче.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона - Реал Онлайн-трансляция матча

Манчестер Сити - Арсенал - 3:1 Хроника матча, видео голов

Спортсменов, которые уезжают из Украины, нельзя назвать предателями - Артур Дзигасов

Барселона - Севилья - 6:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: