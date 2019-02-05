Два украинских клуба вошли в число топ-100 богатейших команд мира

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" попали в число 100 богатейших клубов мира.

Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на данные международной аудиторской компании Soccerex Football Finance.

При подсчете учитывались: общая стоимость клубных активов, средства на счетах, сумма инвестиций со стороны владельца, задолженность клуба, а также материальные активы.

Первое место занял английский "Манчестер Сити", который получил 4,21 балла по оценке экспертов. Вторым стал французский ПСЖ (3,84). На третьей позиции оказалась немецкая "Бавария" (2,67). "Шахтер" оказался на 25-м месте, а "Динамо" - на 88-м.

Топ-10 самых богатых клубов мира выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - 4,21

2. ПСЖ (Франция) - 3,84

3. "Бавария" (Германия) - 2,67

4. "Тоттенхэм" (Англия) - 2,66

5. "Арсенал" (Англия) - 2,43

6. "Реал" (Испания) - 2,38

7. "Барселона" (Испания) - 2,05

8. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1,99

9. "Ювентус" (Италия) - 1,96

10. "Челси" (Англия) - 1,89

...

25. "Шахтер" (Украина) - 0,86

88. "Динамо" (Украина) - 0,16

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" разгромил болгарский клуб в товарищеском матче.