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Известный боксер оценил перспективы возможного возвращения Кличко в ринг

вторник, 05 февраля 2019, 15:00

Польский боксер в супертяжелом весе Мариуш Вах (33-4, 17 КО) заявил, что Владимиру Кличко нужно возвращаться в ринг в ближайшее время или не делать этого никогда.

Слова Ваха приводит tribuna.com.

"Думаю, если Кличко хочет вернуться в ринг, то он должен сделать это сейчас. У него нет возможности ждать. Считаю, что скорее всего, он не выиграет в боях с Фьюри и Джошуа. Они добились значительного прогресса в боях. Но, тем не менее, его способности не исключают вероятности побед", – сказал Вах.

Напомним, что 42-летний Кличко завершил карьеру 3 августа 2017 года. Последним боем в его карьере был поединок с Энтони Джошуа, в котором он потерпел поражение. В своей карьере Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за возвращение в ринг и три боя Владимир Кличко может заработать около 30 миллионов евро.

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