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Стало известно, сколько Владимир Кличко может заработать за возвращение в ринг

среда, 23 января 2019, 15:34

Стало известно, сколько может заработать украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко, если решит вернуться в ринг и провести три боя.

Сайт Sport Arena подсчитал возможные гонорары Кличко.

За первый бой после возвращения, который должен носить для Кличко характер разминочного и может пройти в Германии, украинский боксер заработает около 5 миллионов евро. Отмечается, что украинец популярен в Германии и не боксировал там с 2015 года, поэтому бой может вызвать большой интерес.

Далее экс-чемпион может провести реванш с Тайсоном Фьюри в Великобритании. За этот поединок Кличко получит около 10 миллионов евро. Поединок может пройти на "Уэмбли" и собрать 90 тысяч зрителей, а на продаже телеправ можно заработать около 23 миллионов евро. Так, просмотр первого боя Кличко и Фьюри на платной платформе приобрели 545 тысяч фанатов. Теперь же их может быть вдвое больше.

Третьим боем Кличко может стать реванш с Энтони Джошуа. За просмотр первого боя украинца и британца в 2017 году заплатили 1 миллион 532 тысячи британских фанов бокса. При этом стоимость трансляции составляла 19,95 фунтов. Также боксеры собрали аншлаг на "Уэмбли", где билеты продавались по цене от 40 до 2000 фунтов. Гонорар Кличко за реванш составит не менее 15 миллионов евро.

Таким образом, за возвращение в ринг и три боя Владимир Кличко может заработать около 30 миллионов евро.

При этом отмечается, что реванш с Джошуа будет актуален только в том случае, если Кличко победит Фьюри.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее британский боксер Диллиан Уайт заявил, что Кличко точно вернется в ринг. В то же время украинский боксер до этого опровергал информацию о возвращении.

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