РУС. | УКР.

вторник, 5 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.15
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 февраля

10:50
Как Кремль ломает украинцев: названы главные методы в Украине
10:50
Звезда "Квартала 95" удивила откровенным нарядом
10:46
В России выставили Украине счет за возвращение Крыма: в сети ответили
10:46
Умерла актриса из сериала "Мелроуз Плейс"
10:44
Вишенка на тортик: россиян шокировала новая инициатива людей Путина
10:35
Динамо - Эстерсунд: видео онлайн трансляция матча
10:16
В сети показали "зверства хунты" на Донбассе: опубликованы фото
10:15
Модный промах: королева Испании засветила бюстгальтер
10:10
На Раша ТВ так сказали: известный журналист поставил грустный диагноз Украине
10:05
Лидер чемпионата Англии потерял важнейшие очки
09:40
Стало известно, какое наследство получат родные Децла
09:40
Пинали ногами: в Киеве жестоко избили участника Нацотбора на Евровидение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лидер чемпионата Англии потерял важнейшие очки

вторник, 05 февраля 2019, 10:05

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" со счетом 1:1.

Счет был открыт на 22-й минуте встречи, отличился Садио Мане, которому ассистировал Джеймс Милнер. Эта голевая передача позволила Милнеру выйти на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории Премьер-лиги, обойдя легендарного Дэвида Бекхэма. Впрочем, уже через несколько минут хозяева сумели отыграться благодаря голу Мичейла Антонио. Больше голов в этой встрече забито не было.

После этого матча "Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, но отрыв команды от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет всего три очка.

В следующем туре "красные" на своем поле сыграют с "Борнмутом". Матч состоится 9 февраля.

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 1:1 (1:1)

Голы: Антонио (28) - Мане (22)

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Нобл (Обианг, 79), Антонио, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90), Эрнандес (Кэрролл, 79).

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Шакири, 69), Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Ориги, 75), Мане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" добыл непростую победу в битве грандов чемпионата Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона - Реал Онлайн-трансляция матча

Манчестер Сити - Арсенал - 3:1 Хроника матча, видео голов

Спортсменов, которые уезжают из Украины, нельзя назвать предателями - Артур Дзигасов

Барселона - Севилья - 6:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: