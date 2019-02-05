Лидер чемпионата Англии потерял важнейшие очки

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" со счетом 1:1.

Счет был открыт на 22-й минуте встречи, отличился Садио Мане, которому ассистировал Джеймс Милнер. Эта голевая передача позволила Милнеру выйти на седьмое место в списке лучших ассистентов в истории Премьер-лиги, обойдя легендарного Дэвида Бекхэма. Впрочем, уже через несколько минут хозяева сумели отыграться благодаря голу Мичейла Антонио. Больше голов в этой встрече забито не было.

После этого матча "Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, но отрыв команды от идущего вторым "Манчестер Сити" составляет всего три очка.

В следующем туре "красные" на своем поле сыграют с "Борнмутом". Матч состоится 9 февраля.

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 1:1 (1:1)



Голы: Антонио (28) - Мане (22)

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Нобл (Обианг, 79), Антонио, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90), Эрнандес (Кэрролл, 79).

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Шакири, 69), Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Ориги, 75), Мане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" добыл непростую победу в битве грандов чемпионата Англии.