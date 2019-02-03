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"Манчестер Сити" добыл непростую победу в битве грандов чемпионата Англии: видеообзор

воскресенье, 03 февраля 2019, 21:54

3 февраля "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой "горожан" со счетом

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Арсенал".

"Горожане" забили первый мяч уже в самом дебюте встречи, когда Агуэро в падении замкнул подачу Лапорта. Спустя 10 минут "Арсенал" усилиями Косьелни счет сравнял, однако еще до перерыва Агуэро оформил дубль.

Во втором тайме доминация "горожан" не прекратилась и Агуэро на 61-й минуте забил свой третий мяч.

Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард английского топ-клуба получил серьезную травму.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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