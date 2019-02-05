Российские биатлонисты опозорились перед этапом Кубка мира в Кэнморе

Сборная России по биатлону прибыла на этап Кубка мира в канадском Кэнморе без винтовок.

Об этом сообщает "Тюменская арена".

Все дело в том, что россияне не успели вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду. Это выяснилось буквально перед вылетом из московского аэропорта "Шереметьево" и спортсмены были вынуждены отправиться в Канаду без одного из главных своих инструментов.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев обвинил в этом происшествии американцев.

"Эта информация соответствует действительности. Наши американские партнеры не сделали разрешение на ввоз оружия в Америку – полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через Америку с оружием команда не может лететь.

Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду. Команда только прилетела, покатается один день без оружия. Наоборот, это даже хорошо, все отдохнут от стрельбы", – приводит слова Драчева ТАСС.

Этап Кубка мира в канадском Кэнморе пройдет с 7 по 11 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина понесла серьезные потери перед этапами Кубка мира по биатлону в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити.