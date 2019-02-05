Украинский борец стал победителем престижного турнира по Франции

Украинский спортсмен Валерий Андрейцев стал победителем престижного турнира по вольной борьбе, который прошел во Франции.

Об этом сообщает официальный сайт ассоциации вольной борьбы Украины.

Андрейцев занял первое место в весовой категории до 97 кг. В первом раунде украинец выиграл у грузина Мамуки Кордзая со счетом 3:0. По словам Андрейцева этот поединок стал для него самым сложным на турнире. Затем наш соотечественник победил немца Эрика Тхеле - 5:2. В полуфинале украинский борец добился победы над бельгийцем Тариком Аззури, уложив оппонента на лопатки. В решающем поединке Андрейцев одержал победу над представителем Беларуси Денисом Хроменковым - 3:0.

31-летний Андрейцев ранее становился призером олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

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