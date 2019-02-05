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Украинский борец стал победителем престижного турнира по Франции

вторник, 05 февраля 2019, 11:31

Украинский спортсмен Валерий Андрейцев стал победителем престижного турнира по вольной борьбе, который прошел во Франции.

Об этом сообщает официальный сайт ассоциации вольной борьбы Украины.

Андрейцев занял первое место в весовой категории до 97 кг. В первом раунде украинец выиграл у грузина Мамуки Кордзая со счетом 3:0. По словам Андрейцева этот поединок стал для него самым сложным на турнире. Затем наш соотечественник победил немца Эрика Тхеле - 5:2. В полуфинале украинский борец добился победы над бельгийцем Тариком Аззури, уложив оппонента на лопатки. В решающем поединке Андрейцев одержал победу над представителем Беларуси Денисом Хроменковым - 3:0.

31-летний Андрейцев ранее становился призером олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины по борьбе разразился скандал из-за назначения российского тренера.

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