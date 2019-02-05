В России попытались скрыть конфуз знаменитого тренера: опубликовано видео

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) удалила все видео с эпичным падением португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, который делал символическое стартовое вбрасывание перед матчем КХЛ "Авангард" - СКА.

Изначально данный эпизод был выложен в Twitter-аккаунтах КХЛ и его даже ретвитнул официальный аккаунт НХЛ, что произошло впервые в истории. Также видеозапись момента была выложена на официальном сайте КХЛ.

Но затем видео инцидента было удалено со всех источников КХЛ, так как руководство лиги признало его не этичным. В итоге, из ролика с участием Моуринью вырезали момент с его падением, а также оборвана на полуслове реакция комментаторов.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вновь возглавить "Реал".