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Хватит нас гнобить: украинская биатлонистка эмоционально ответила на критику

среда, 06 февраля 2019, 15:50

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная эмоционально ответила на критику болельщиков.

Пидгрушная отреагировала на критику на странице Федерации биатлона Украины в Facebook.

"А вы знаете, что чувствует спортсмен, который отпахал на все 100% подготовительный сезон, отдавался на полную на тренировках.., а потом организм дает сбой и он не может финишировать в гонках... Не из-за своей прихоти или нежелания, а потому что сердце не может работать на максимальных оборотах дольше, чем несколько минут (я имею в виду действительно максимальные).

Я умею терпеть, всегда борюсь до конца... Но я человек, и мой организм иногда тоже дает сбой. Я бы все отдала, чтобы побеждать и бегать наравне с лидерами... Для этого я тренировалась и готовилась. Но не все зависит от моего желания и моей работы. И хватит нас гнобить!", - написала Пидгрушная.

"Ошибки были в подготовке, и мы теперь расплачиваемся за них. Но никто из девушек не опускает руки. Мы готовились 7 месяцев. Невозможно сделать кардинальные изменения в результате за 1 день. Но мы все равно работаем и верим", - также отметила биатлонистка.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что женская сборная Украины понесла серьезные потери перед следующими этапами Кубка мира.

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