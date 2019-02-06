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Украина - Швеция: онлайн видео трансляция матча Кубка Федерации

среда, 06 февраля 2019, 12:08

Женская сборная Украины 6 февраля в Польше проводит первую матчевую встречу в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Сборная Украины в первый день соревнований играет против сборной Швеции.

Расписание игрового дня:

Даяна Ястремская - Йоханна Ларссон

Леся Цуренко - Ребекка Петерсон

Надежда Киченок/Марта Костюк - Мирием Бьорклунд/Корнелия Листер

Отметим, что 7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля - против сборной Эстонии. Украинские теннисистки ведут борьбу за выход в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации. Победитель группы, в которой играет Украина, встретится с победителем группы, состоящей из трех команд: России, Дании и Польши.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему за сборную Украины не сыграет лучшая теннисистка страны Элина Свитолина.

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