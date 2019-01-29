Почему лучшая теннисистка не сыграет за Украину: названа причина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему она отказалась играть за национальную команду на Кубке Федерации.

Об этом Свитолина сообщила на своей странице в Facebook.

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше.

Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации самое малое, что бы я хотела, это подвести нашу команду на корте.

Держим кулаки за нашу сборную! У нас сильная и дружная команда, и я верю, что нам по силам пройти этот сложный этап!" - написала Свитолина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина вылетела в четвертьфинале Australian Open.