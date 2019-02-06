Украинская спортсменка завоевала историческую медаль на чемпионате мира: опубликовано фото

Украинка Аннамари Данча выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по сноуборду, который проходит в США.

Эта медаль стала для Украины первой в истории на мировых первенствах по сноуборду.

Данча стала призером чемпионата мира в параллельном слаломе. Украинка с пятнадцатой позиции квалифицировалась в финальные заезды, после чего поочередно выиграла у Шейенн Лох, Александры Крол и Рамоны Хофмейстер. Лишь в финале Данча проиграла швейцарке Джули Зогг, уступив на 0,85 секунды.

Отметим, что Украина стала двадцать четвертой страной, которая выиграла медаль на чемпионатах мира по сноуборду.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинки успешно выступили на престижном турнире по легкой атлетике.