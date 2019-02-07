Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской индивидуальной гонки в Кенморе

Седьмой этап Кубка мира по биатлону, который будет принимать канадский Кенмор, откроет мужская индивидуальная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской индивидуальной гонки в Кенморе.

Начало гонки - в 21.20.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Из-за сильных морозов в Кенморе Международным союзом биатлонистов было принято решение сократить дистанцию гонки с 20 до 15 км.

Отметим, что в сезоне Кубка мира 2018-2019 ранее пока один раз проводилась индивидуальная гонка. Победу в ней отпраздновал француз Мартен Фуркад, а украинец Сергей Семенов финишировал на высоком шестом месте.

В общем зачете Кубка мира после шести этапов у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бе.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что российские биатлонисты опозорились перед этапом Кубка мира в Кенморе.