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"Шахтер" сыграл вничью в последнем матче перед Лигой Европы: видеообзор

четверг, 07 февраля 2019, 12:21

Чемпион Украины "Шахтер" провел заключительный товарищеский матч на подготовительном сборе в Турции. Подопечные Паулу Фонсеки сыграли вничью с австрийским клубом "Ваккер".

Командам так и не удалось открыть счет во встрече.

"Шахтер" - "Ваккер" - 0:0

Состав "Шахтера": Пятов, Болбат (Бутко, 76), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 78), Исмаили, Алан Патрик, Степаненко (Майкон, 78), Марлос (Фернандо, 70), Коваленко (Малышев, 82), Соломон (Веллингтон Нем, 76), Мораес.

Напомним, уже через неделю, 14 февраля, "Шахтеру" предстоит стартовать в плей-офф Лиги Европы домашним матчем против немецкого "Айнтрахта".

Как сообщал "Апостроф", в предыдущем контрольном матче "Шахтер" поиздевался над болгарским клубом "Ботев".

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