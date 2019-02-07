Украина - Болгария: видео онлайн трансляция матча Кубка Федерации

7 февраля женская сборная Украины в Польше проводит вторую матчевую встречу в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
Украинские теннисистки встречаются с соперницами из Болгарии.
Расписание игрового дня
Марта Костюк - Изабелла Шиникова
Катерина Козлова - Виктория Томова
Надежда Киченок/Марта Костюк - Изабелла Шиникова/Виктория Томова
Отметим, что 8 февраля украинки сыграют против сборной Эстонии. Украинские теннисистки ведут борьбу за выход в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации. Победитель группы, в которой играет Украина, встретится с победителем группы, состоящей из трех команд: России, Дании и Польши.
Как сообщал "Апостроф", в первый игровой день Украина проиграла Швеции.