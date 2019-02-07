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Украина - Болгария: видео онлайн трансляция матча Кубка Федерации

четверг, 07 февраля 2019, 11:33

7 февраля женская сборная Украины в Польше проводит вторую матчевую встречу в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Украинские теннисистки встречаются с соперницами из Болгарии.

Расписание игрового дня

Марта Костюк - Изабелла Шиникова

Катерина Козлова - Виктория Томова

Надежда Киченок/Марта Костюк - Изабелла Шиникова/Виктория Томова

Отметим, что 8 февраля украинки сыграют против сборной Эстонии. Украинские теннисистки ведут борьбу за выход в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации. Победитель группы, в которой играет Украина, встретится с победителем группы, состоящей из трех команд: России, Дании и Польши.

Как сообщал "Апостроф", в первый игровой день Украина проиграла Швеции.

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