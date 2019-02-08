Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Кенморе

8 февраля в канадском Кенморе состоится мужская эстафета в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты в Кенморе.

Начало гонки - в 21.30.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

Отметим, что изначально эстафеты в Кенморе должны были пройти 9 февраля, однако были перенесены на 8 февраля.

В зачете мужских эстафет в Кубке мира 2018-2019 лидирует сборная Норвегии. На втором месте идет Россия, на третьем - Швеция. Украинская сборная располагается на тринадцатом месте.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Кенморе.