Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Кенморе

8 февраля в канадском Кенморе состоится мужская эстафета в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты в Кенморе.
Начало гонки - в 21.30.
Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.
Отметим, что изначально эстафеты в Кенморе должны были пройти 9 февраля, однако были перенесены на 8 февраля.
В зачете мужских эстафет в Кубке мира 2018-2019 лидирует сборная Норвегии. На втором месте идет Россия, на третьем - Швеция. Украинская сборная располагается на тринадцатом месте.
Ранее "Апостроф" сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Кенморе.