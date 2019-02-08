В России застрелили известного спортсмена: подробности ЧП

Российский боксер Александр Костромин (3-0, 0 КО) был застрелен в Белгороде.

Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмена убили выстрелом в спину. Его тело было обнаружено вчера вечером в микрорайоне "Улитка". Полиция возбудила уголовное дело. Костромину 9 февраля исполнилось бы 30 лет, у него осталась жена и пятилетний сын.

Он выступал в полутяжелой весовой категории, в которой одним из чемпионских поясов владеет украинский боксер Александр Гвоздик.

Костромин становился чемпионом России, а также победителем международного турнира в Крыму. 16 февраля он должен был провести бой в Риге с Раитисом Синкевичем (3-0, 0 КО).

На странице боксера в социальной сети "ВКонтакте" было много оппозиционных роликов, а на стене последние посты - о криминале и бандитах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский спортсмен задержан в России по делу об убийстве.