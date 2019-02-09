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"Реал" обыграл "Атлетико" в результативном мадридском дерби: видеообзор

суббота, 09 февраля 2019, 19:36
Фото: twitter.com/realmadrid

В центральном матче 23-го тура чемпионата Испании "Атлетико" принимал "Реал". Мадридское дерби завершилось победой "сливочных".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Реал".

Гости вышли вперед в дебюте встречи - ударом через себя с линии вратарской отличился Каземиро. "Атлетико" быстро отыгрался - Антуан Гризманн реализовал выход один на один.

Перед перерывом "Реал" вышел вперед - пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора, реализовал Серхио Рамос.

Во второй половине игры гол "Атлетико" был отменен из-за офсайда, тогда как "сливочные" отличились еще раз - ударом в дальний угол отличился Гарет Бейл, который вышел на замену.

Концовку встречи "Атлетико" проводил в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Томас.

Эта победа позволила "Реалу" обойти "Атлетико" в турнирной таблице и выйти на второе место.

"Атлетико" - "Реал" - 1:3

Голы: Гризманн, 25 - Каземиро, 16, Рамос, 42 (с пенальти), Бейл, 74

"Атлетико": Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа (Родри, 65), Сауль, Парти, Лемар (Витоло, 59), Мората (Калинич, 71), Гризманн

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос (Себальос, 84), Васкес, Бензема (М. Диас, 89), Винисиус (Бэйл, 57)

Предупреждения: Гризманн, Хименес, Эрнандес, Партей, Мората, Сауль - Васкес, Регилон, Модрич

Удаление: Парти, 80 (вторая желтая карточка)

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