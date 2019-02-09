Украинская теннисистка добилась мирового признания

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, выигравшая турнир в Таиланде, стала победительницей в номинации "Прорыв месяца".

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

За украинку отдали свои голоса 47 процентов респондентов. В борьбе за эту награду Ястремская опередила американок Даниэль Коллинз и Аманду Анисимову, а также австралийку Эшли Барти.

Успех в Таиланде стал для Ястремской вторым в ее карьере. В октябре прошлого года она стала победительницей турнира в Гонконге.

Напомним, что ранее 18-летняя украинка дошла до третьего круга Australian Open, где уступила легендарной Серене Уильямс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA.