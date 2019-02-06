Ракицкий ярко прокомментировал исключение из сборной Украины

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, недавно перешедший из "Шахтера" в российский "Зенит", прокомментировал факт удаления своей фамилии из списка игроков сборной Украины, который опубликован на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Слова Ракицкого приводит "Динамомания".

"То, что меня убрали из списков ФФУ, не знаю, кто это сделал. Я рассчитывал и рассчитываю, что Шевченко решает, кого вызывать. Посмотрим, когда будут официальные составы. А вдруг и я там буду? В политику я не лезу, я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду. Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал", - сказал Ракицкий.

Напомним, что "Зенит" заплатил за 29-летнего Ракицкого 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов. Ракицкий подписал с "Зенитом" контракт до лета 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Артем Федецкий жестко прокомментировал переход Ракицкого в "Зенит".