Гонки Кубка мира по биатлону отменены из-за жуткой погоди

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кенморе отменили спринтерские гонки у мужчин и женщин из-за сильного мороза.
Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
За полтора часа до старта мужского спринта столбик термометра остановился на отметке в минус 26 градусов. По правилам Кубка мира гонки запрещено проводить при температуре ниже минус 20 градусов.
Изначально в воскресенье планировалось провести гонки с масс-старта, но затем из-за морозов их заменили на спринты, провести которые также не удалось.
Таким образом, этап Кубка мира в Кенморе завершен.
Восьмой этап пройдет в американском Солт-Лейк-Сити с 14 по 18 февраля.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира в Кенморе.