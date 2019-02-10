Гонки Кубка мира по биатлону отменены из-за жуткой погоди

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кенморе отменили спринтерские гонки у мужчин и женщин из-за сильного мороза.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

За полтора часа до старта мужского спринта столбик термометра остановился на отметке в минус 26 градусов. По правилам Кубка мира гонки запрещено проводить при температуре ниже минус 20 градусов.

Изначально в воскресенье планировалось провести гонки с масс-старта, но затем из-за морозов их заменили на спринты, провести которые также не удалось.

Таким образом, этап Кубка мира в Кенморе завершен.

Восьмой этап пройдет в американском Солт-Лейк-Сити с 14 по 18 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира в Кенморе.