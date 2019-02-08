Украинские биатлонисты вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира в Кенморе

Мужская сборная Украины заняла седьмое место в эстафете седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кенморе.

За украинскую сборную в гонке выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный.

Прима завершил свой этап на третьем месте с отставанием от лидера в 38,2 секунды, однако Семенов не сумел удержать призовое место, передав эстафету шестым. На третьем этапе дебютант сборной Лесюк заработал штрафной круг, в результате чего Украина опустилась на десятое место. Но на заключительном этапе Пидручный отыграл три позиции.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы, а третьими - россияне.

1. Норвегия – 1:16.36,6 (0+7)

2. Франция – 1.10,4 (0+8)

3. Россия – 1.48,4 (0+9)

7. Украина – 3.28,0 (1+9)

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Кенморе.