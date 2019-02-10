Португальский топ-клуб победил соперника со счетом 10:0: опубликовано видео

В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" разгромила "Насьонал" со счетом 10:0. Матч прошел на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне.

По два мяча в этом матче забили Харис Сеферович и Жонас, еще по голу на счету Алехандро Гримальдо, Жоау Секейра, Пицци, Франсишку Феррейра, Рубен Диаш и Рафаэл Силва.

Благодаря этой победе "Бенфика" вышла на второе место в турнирной таблице португальской Примейры.

"Бенфика" - "Насьонал" - 10:0 (3:0)

Голы: Гримальдо (1), Сеферович (21, 27), Секейру (50), Пицци (54, с пенальти), Феррейра (56), Диаш (64), Жонас (85, 90), Силва (88)

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Диаш, Феррейра, Гримальдо, Силва, Габриэл, Самарис (Луиш, 62), Пицци, Секейру (Кровинович, 68), Сеферович (Жонас, 73)

"Насьонал": Дэниел, Феррейра (Уитинесс, 17), Сезар, Росич, Калинди, Абдуллахи (Арабидзе, 46), Гонсалвеш, Маракис (Риаскос, 86), Палосевич, Рашидов, Камачо

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