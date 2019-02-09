"Бавария" обыграла команду Коноплянки в чемпионате Германии: видеообзор

В матче 21-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" обыграла гельзенкирхенский "Шальке" со счетом 3:1. Матч состоялся в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

Победу "Баварии" принесли голы Роберта Левандовски и Сержа Гнабри, а также автогол Джеффри Брумы. У гостей единственный гол на счету Ахмеда Кутуджу. Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

После этого матча "Бавария" осталась на втором месте в Бундеслиге, отставая от лидирующей дортмундской "Боруссии" на пять очков. "Шальке" по-прежнему занимает 13-е место.

В следующем туре "Бавария" на выезде сыграет с "Аугсбургом" (15 февраля), а "Шальке" ждет домашний поединок против "Фрайбурга" (16 февраля).

"Бавария" – "Шальке" - 3:1 (2:1)



Голы: Брума (11, автогол), Левандовски (27), Гнабри (57) - Кутуджу (25)

"Бавария": Ульрайх, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс, Алькантара, Горетцка, Хамес (Мартинес, 78), Гнабри (Дэвис, 89), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Шальке": Фэрманн, Очипка, Брума, Сане, Бенталеб, Руди (Маскарель, 33), Маккенни, Сердар (Харит, 54), Коноплянка, Калиджури, Кутуджу (Ут, 73).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" потерпела сенсационное поражение в 20-м туре Бундеслиги.