Назначал пенальти: матч с "Олимпиакосом" будет судить знакомый "Динамо" арбитр

УЕФА назначил арбитров на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Динамо", который пройдет 14 февраля в Греции.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Судить матч будет бригада арбитров из Англии во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты арбитра - Ли Беттс и Иан Хассин, дополнительные помощники рефери - Пол Тирни и Джонатан Мосс. В роли четвертого арбитра выступит Эдвард Смарт.

В текущем сезоне Поусон уже работал на матче "Динамо". Англичанин обслуживал поединок квалификации Лиги чемпионов "Славия" - "Динамо", который завершился вничью 1:1. В той встрече Поусон в компенсированное ко второму тайму время назначил одиннадцатиметровый в ворота киевлян, с которого "Славия" сравняла счет.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, кто будет судить матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Айнтрахтом".