Шахтер - Айнтрахт: названы арбитры на матч Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Антрахтом" рассудит бригада арбитров из Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром матча назначен Энтони Тэйлор.. Помогать ему будут Гэри Бисуик, Адам Нанн, Стюарт Эттуэлл и Мартин Аткинсон. Четвертый рефери - Константин Хадзидакис.

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Отметим, что Тэйлор ранее дважды судил матчи "Шахтера" в еврокубках. В сезоне 2016-2017 англичанин работал на матче группового этапа Лиги Европы "Шахтер" - "Гент", в котором "горняки" разгромили соперника. А в сезоне 2015-2016 - на поединке групповой стадии Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде уступил ПСЖ (0:2).

Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится 14 февраля в Харькове.

Напомним, как сообщал "Апостроф", "Шахтер" сыграл вничью в последнем контрольном матче перед Лигой Европы.