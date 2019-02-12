В России избили детского тренера из-за необычной причины: опубликовано видео

В Санкт-Петербурге был избит Эдуард Хамидуллин, который является тренером детской хоккейной команды "Питерские акулы".

Об этом сообщает телеканал 360.

Нападавший вышел на лед, оскорбил тренера и начал с ним драку. По словам Хамидуллина, инцидент произошел из-за его якобы вызывающего аккаунта в Instagram.

"Если я правильно его понял, он сообщил, что у меня очень вызывающий аккаунт. Цитирую: "Звезда Instagram, насмотрелся на всякие видяшки и стал крутым", – рассказал Хамидуллин.

Стоит отметить, что в Instagram тренер, на которого подписаны около двух тысяч человек, в основном выкладывает фотографии и видео со сборов и соревнований.

После драки Хамидуллин обратился к врачу, который зафиксировал побои.

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